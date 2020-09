Herzlich willkommen bei BOAGAZ!

Wir sind ein europaweit agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich. Seit 2011 vertreiben wir europaweit das BOAGAZ Edelstahlwellrohr-System für die Gasinneninstallation im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bau. Zusammen mit dem Hersteller blicken wir auf mehr als 40 Jahre Markterfahrung zurück und sind in Europa als Experte für Gasinstallationen mit biegbaren Edelstahlwellrohren bekannt.

Das BOAGAZ Edelstahlwellrohr-System für Gas entspricht der EN 15266 und verfügt neben länderspezifischen Zulassungen über folgende Zertifikate:

Starke Partnerschaften

Verlässliche und vertrauensvolle Partner sowie zufriedene Kunden sind uns wichtig. Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern stellen wir sicher, dass eine entsprechende Kundennähe zu Heizungs- Klima-, Lüftungs- und Industrieunternehmen, sowie Planern, Architekten und Baumeistern gegeben ist. Egal ob Installateur, Planer, Kalkulant oder Gasversorgungsunternehmen – profitieren Sie von den vielen Vorteilen unserer flexiblen Gasleitungen!

Um unsere Kunden europaweit bestmöglich zu unterstützen, gibt es neben dem österreichischen Standort eigene Niederlassungen in Deutschland und Frankreich. In weiteren Ländern werden wir von verlässlichen und kompetenten Vertriebspartnern wie SOPER (Benelux), SUBA (Schweiz) oder TERRAGAZ (Osteuropa) unterstützt. Die stete Verfügbarkeit unserer Artikel halten wir durch mehrere Lagerorte, renommierte Logistikpartner und sorgfältig ausgewählte, regionale Großhändel in all unseren Vertriebsländern aufrecht.

System mit Mehrwert

Bei BOAGAZ stehen Menschen im Mittelpunkt. Unser Ziel ist für alle an einer Gasinstallation beteiligten Personen einen Mehrwert und somit eine Win-Win Situation zu schaffen. Dank des BOAGAZ Gasinstallationssystems profitieren Planer und Ausführende von einer effizienten und benutzerfreundlichen Umsetzung der Installation und deren Kunden wiederum von der maximalen Sicherheit Ihrer Gasinstallation. Diese wird insbesondere durch die patentierte Doppeldicht-Technologie und dem Minimum an Verbindungsstellen sichergestellt. Informieren Sie sich auf unserer Webseite über die Besonderheiten des Systems und Ihre Vorteile! Weiter…

